Subvention des médias : la HAC réclame les rapports financiers aux associations de presse

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 20 août 2026, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a demandé aux associations de presse de transmettre le rapport financier relatif à l’utilisation de la subvention accordée en 2025 aux médias privés.

Selon le président de l’instance de régulation des médias, cette démarche s’inscrit dans le cadre du suivi de l’utilisation des ressources financières mises à la disposition des associations de presse.

“Ce rapport devra notamment préciser les différentes dépenses effectuées, les montants engagés ainsi que les pièces justificatives y afférentes, conformément aux règles de gestion et de justification des fonds.”

Boubacar Yacine Diallo invite, par ailleurs, les associations de presse concernées à transmettre leur rapport dans les meilleurs délais.

“Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre ledit rapport sans délai, afin de permettre la régularisation, le suivi administratif et financier de ce dossier pour pouvoir demander la subvention des médias de l’exercice 2026 au ministère de l’Economie des Finances et du budget.”

Pour rappel, au titre de l’exercice budgétaire 2025, l’État guinéen a accordé une subvention globale de 3 633 345 000 GNF (trois milliards six cent trente-trois millions trois cent quarante-cinq mille francs guinéens) aux médias privés et à la Maison de la presse.