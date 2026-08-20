Administration du territoire : Mamadi Doumbouya crée deux nouvelles régions administratives et onze préfectures

À travers une série de décrets lus à la télévision nationale ce jeudi 20 août 2026, le président Mamadi Doumbouya a créé deux nouvelles régions administratives et onze nouvelles préfectures en Guinée.

Les deux nouvelles régions administratives sont Beyla et Siguiri. Un acte réglementaire de la ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Djenabou Touré, précise l’organisation et le fonctionnement de ces nouvelles entités administratives.

Dans un autre décret, le chef de l’État a également créé onze nouvelles préfectures, réparties entre les régions administratives de Boké, Mamou, Kankan, Siguiri et Beyla.

La liste des nouvelles préfectures se présente comme suit :

1. Kamsar, dans la région administrative de Boké ;

2. Timbo, dans la région administrative de Mamou ;

3. Tokounou, dans la région administrative de Kankan ;

4. Dialakoro, dans la région administrative de Kankan ;

5. Sabadou Baranama, dans la région administrative de Kankan ;

6. Doko, dans la région administrative de Siguiri ;

7. Siguirini, dans la région administrative de Siguiri ;

8. Kintinian, dans la région administrative de Siguiri ;

9. Sinko, dans la région administrative de Beyla ;

10. Kouankan, dans la région administrative de Beyla ;

11. Karala, dans la région administrative de Beyla.

Ces créations portent ainsi à 10 le nombre de nouvelles régions administratives et à 44 celui des préfectures en Guinée.