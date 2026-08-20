CPI : le Sénégal réagit aux sanctions américaines visant le magistrat Abdoulaye Seye

Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre plusieurs responsables de la Cour pénale internationale (CPI), dont le magistrat sénégalais Abdoulaye Seye, substitut du procureur de la Cour.

Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions entre Washington et la CPI, notamment autour des enquêtes menées par la Cour sur les crimes commis par l’armée israélienne à Gaza. Les États-Unis, qui ne sont pas membres de la CPI, reprochent notamment à l’institution certaines de ses décisions concernant Israël.

Annoncées le 18 août 2026, les sanctions visent également Abdoulaye Seye, membre du Bureau du Procureur de la CPI et candidat présenté par le Sénégal pour devenir juge à la Cour. Elles prévoient notamment des restrictions d’entrée aux États-Unis ainsi que des mesures visant certaines transactions financières et immobilières.

Cette décision a suscité une réaction des autorités sénégalaises. Dans un communiqué rendu public ce 20 août, le gouvernement sénégalais dit avoir pris connaissance des sanctions « avec une profonde préoccupation » et apporte son soutien au magistrat sénégalais.

Pour Dakar, les sanctions visant des magistrats de la CPI sont susceptibles d’affaiblir le travail de la Cour. « La Cour pénale internationale constitue un pilier essentiel de la lutte contre l’impunité. Toute mesure susceptible d’entraver l’indépendance, la sécurité ou l’exercice des fonctions des magistrats peut fragiliser la justice internationale.»

Le Sénégal exprime également sa « pleine solidarité à Abdoulaye Seye, ainsi qu’aux autres responsables et personnels de la Cour visés par ces mesures », insiste le communiqué, qui met l’accent sur la nécessité de protéger l’indépendance des magistrats.

Selon le gouvernement sénégalais, « les fonctions judiciaires au sein d’une juridiction internationale ne saurait donner lieu à des pressions ou mesures susceptibles d’affecter l’accomplissement du mandat confié à celle-ci. »

Le Sénégal réaffirme son attachement au droit international et annonce qu’il poursuivra ses échanges avec ses partenaires africains et internationaux afin de défendre l’indépendance et le fonctionnement de la CPI. Dakar appelle enfin au « dialogue, au respect mutuel et à la coopération internationale ».