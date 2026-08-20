Justice : le magistrat Algassimou Diallo révoqué

Les choses se sont accélérées pour le magistrat Algassimou Diallo, jusque-là avocat général près la Cour suprême. Au lendemain de sa suspension et de l’interdiction de sortie du territoire national qui lui avaient été imposées, il a été révoqué des rangs de la magistrature.

Le magistrat est accusé de « comploter avec l’opposant en exil Cellou Dalein Diallo autour de manoeuvres visant à destabiliser la Guinée sur fond de considération éthnique et politique », rapporte la RTG.

La décision a été prise à l’issue d’une réunion de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), tenue ce jeudi 20 août 2026 à Conakry.

Dans sa décision, le CSM reproche au magistrat des « manquements graves » aux devoirs liés à sa profession. « Après en avoir délibéré conformément à la loi et à huis clos », la formation disciplinaire du CSM dit recevoir en la forme la requête du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.

Au fond, le Conseil constate que « les faits reprochés à Monsieur Algassimou Diallo sont établis et qu’ils constituent des manquements graves aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse et à la dignité de la profession de magistrat ».

Par conséquent, le CSM a prononcé la révocation du magistrat, en s’appuyant sur les dispositions des articles 20, 35 et 36 de la loi organique L/054/CNT/2013 du 17 mai 2013 portant statut des magistrats.

La décision précise par ailleurs qu’elle sera notifiée à l’intéressé et communiquée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.