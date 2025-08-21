Plus d’un an après avoir quitté le gouvernement, où elle occupait le poste de ministre de l’Action sociale, de la Promotion féminine et des Personnes vulnérables, Aicha Nanette Conté bénéficie de nouveau de la confiance du général Mamadi Doumbouya.

Par une série de décrets lus ce mercredi 20 août 2025, elle a été nommée ambassadrice de la République de Guinée auprès du Royaume de Belgique.

Aicha Nanette Conté faisait partie du collectif des anciens ministres du CNRD, un groupe qui continue d’apporter son soutien au général Mamadi Doumbouya.