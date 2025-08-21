Depuis 48 heures, la délégation guinéenne, composée des joueurs du Syli local, du staff technique et de plusieurs supporters, est bloquée à Kampala.

Alors qu’elle s’apprêtait à regagner Conakry après l’élimination de l’équipe nationale locale au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), elle s’est retrouvée confrontée à d’importantes difficultés logistiques.

Contrairement à certaines rumeurs évoquant un problème financier, le ministre guinéen des Sports, Bogola Haba, a tenu à faire une mise au point ce mardi via ses canaux officiels.

« Aucun souci de liquidité. L’État s’est acquitté de toutes les charges », a-t-il affirmé, démentant ainsi les accusations d’une mauvaise gestion budgétaire.

Face à la vague de critiques visant les autorités sportives, le ministre a tenté de justifier la situation.

« Malheureusement, affréter un avion à l’étranger n’a rien à voir avec louer un magbana à Conakry », a-t-il ironisé, renvoyant la responsabilité aux régimes précédents.

« C’est la faute à ceux qui ont liquidé nos avions », a-t-il lancé, visiblement agacé.

Pour plusieurs observateurs, cette déclaration vise indirectement l’opposant Cellou Dalein Diallo, ancien allié du ministre, accusé d’avoir cédé l’avion de la défunte compagnie Air Guinée lorsqu’il occupait le poste de ministre des Transports sous le régime du président Lansana Conté.