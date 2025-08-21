L’ancien président guinéen, Alpha Condé, a exprimé sa tristesse suite au glissement de terrain à Manéah ayant fait 15 morts et plusieurs blessés, selon le bilan provisoire réactualisé de l’Anguch.

“C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la nouvelle du glissement de terrain survenu à Manéah, dans la préfecture de Coyah, ayant coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes et causé d’importants dégâts”, a-t-il écrit sur son compte Facebook.

Poursuivant, il a exprimé sa compassion aux victimes. “En ce moment de douleur, je présente, au nom de la nation toute entière et en mon nom personnel, nos sincères condoléances aux familles éplorées. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, accueille les disparus dans son paradis et apporte courage et réconfort aux blessés ainsi qu’à toutes les personnes affectées”.

Face à ce drame, il lance un appel à la “solidarité nationale”. Que nous soyons unis dans la compassion, le soutien mutuel et la responsabilité collective afin de surmonter ensemble cette tragédie.”