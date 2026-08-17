Affaire Bella Bah : la verdict attendu ce 19 août

Arrêté le 8 août dernier et placé sous mandat de dépôt le 13 août, l’activiste Bella Bah sera fixé sur son sort le mercredi 19 août prochain.

Poursuivi pour « injure et diffamation par le biais d’un système informatique », Bella Bah a comparu ce lundi 17 août devant le Tribunal de première instance de Dixinn.

À l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision au 19 août.

Dans ses réquisitions, le ministère public a requis un an d’emprisonnement contre le prévenu. La défense, de son côté, a plaidé pour sa relaxe pure et simple.

La décision du Tribunal de première instance de Dixinn est ainsi attendue ce mercredi 19 août.