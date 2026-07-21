Labé : le kilo de viande fixé à 50 000 GNF à partir du 1er août

Après plusieurs concertations entre les autorités communales et les représentants de la Corporation des Bouchers de Labé, un consensus a été trouvé sur le prix de vente de la viande dans la commune urbaine qui se négociait jusque-là entre 70 000 GNF et 80 000 GNF.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, la Commune Urbaine de Labé annonce qu’un accord est intervenu à l’issue des discussions menées entre le maire, Mamadou Habib Bah, les conseillers communaux et les représentants des bouchers. Cette entente vise à concilier le pouvoir d’achat des consommateurs avec les contraintes auxquelles font face les professionnels de la filière.

Selon les termes de l’accord, le kilogramme de viande sera vendu à 60 000 francs guinéens durant une période transitoire allant du 21 au 31 juillet 2026. À partir du 1er août 2026, le prix sera officiellement ramené à 50 000 francs guinéens le kilogramme.

Les autorités communales saluent l’esprit de dialogue, de responsabilité et de concertation qui a prévalu tout au long des échanges. Elles estiment que cette décision constitue un compromis équilibré permettant de préserver les intérêts des consommateurs tout en prenant en compte les réalités économiques des bouchers.

La Commune Urbaine de Labé appelle l’ensemble des bouchers et des acteurs de la filière à respecter strictement les dispositions de cet accord afin de garantir son application effective et d’assurer un approvisionnement stable du marché dans un climat apaisé.

Cette décision est accueillie comme une mesure susceptible d’apporter un soulagement aux ménages, dans un contexte où le coût de la vie demeure une préoccupation majeure pour de nombreuses familles.