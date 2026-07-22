Sécurité alimentaire : le Japon mobilise 16,3 milliards GNF avec le PAM au profit de la Guinée

Les autorités guinéennes, en partenariat avec le Japon et le Programme alimentaire mondial (PAM), ont procédé ce mercredi 22 juillet 2026 à la signature de l’accord Kennedy Round (KR) 2026, au siège du ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement.

La cérémonie a été présidée par le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, Ismaël Nabé, en présence de Kato Ryuichi, ambassadeur du Japon en République de Guinée, de Cyridion Usengumuremyi, représentant et directeur pays du PAM en Guinée, ainsi que de plusieurs cadres des départements concernés.

Cet accord vise à renforcer les programmes d’alimentation scolaire et d’assistance nutritionnelle au profit de 52 140 personnes vulnérables à travers le pays.

Dans le cadre de ce partenariat, le Japon apporte un financement de 300 millions de yens, soit environ 16,3 milliards de francs guinéens, pour une période de deux ans. Cette contribution permettra d’appuyer les initiatives du PAM en matière d’alimentation scolaire et de nutrition dans les régions de Boké, Kankan, Faranah, N’Zérékoré et Conakry.

Selon les termes de l’accord, 36 390 élèves bénéficieront de repas scolaires nutritifs destinés à améliorer leur assiduité, leur concentration et leurs performances académiques.

Par ailleurs, 15 750 personnes vulnérables recevront un accompagnement nutritionnel, notamment des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des personnes vivant avec le VIH ou atteintes de tuberculose.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre Ismaël Nabé a souligné l’importance de l’investissement dans le capital humain comme levier essentiel du développement durable de la Guinée.

« Un pays ne se développe pas uniquement grâce à ses ressources naturelles. Il se développe avant tout grâce à la qualité de son capital humain », a déclaré le ministre.

Pour le ministère du Plan et de la Coopération internationale, cet accord entre la Guinée, le Japon et le PAM s’inscrit pleinement dans la vision du programme Simandou 2040, notamment à travers ses axes consacrés à l’éducation et à la santé.

À travers ce partenariat, les différentes parties réaffirment leur engagement à soutenir les populations les plus vulnérables et à contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie en Guinée.