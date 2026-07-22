Ligue 1 : Le Hafia FC annonce l’arrivée de l’ancien vice capitaine du Horoya AC

Le Hafia FC poursuit sa restructuration. Le club annonce officiellement la signature de l’ancien milieu de terrain du Horoya AC, Mohamed Djibo Wonkoye. L’international nigérien rejoint les Vert et Blanc pour les deux prochaines saisons. Une recrue de poids, forte d’une solide expérience du football guinéen, qui vient renforcer le club de Dixinn.

À quelques mois du coup d’envoi de la saison 2026-2027 de la Ligue 1 Guicopres, le vice-champion en titre poursuit son mercato et enregistre une nouvelle recrue de taille. Après plusieurs autres arrivées, notamment de joueurs étrangers, le Hafia FC s’offre les services de l’ancien joueur de son rival, le Horoya AC.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Hafia, l’ancien vice capitaine des Rouge et Blanc de Matam s’est engagé avec le triple champion d’Afrique jusqu’en 2028.

Le Nigérien rejoint le Babata avec un palmarès impressionnant de douze titres remportés sur la scène nationale : huit championnats de Guinée, deux Coupes nationales et deux Supercoupes. Des statistiques qui nourrissent de grandes attentes autour de cette recrue, réputée pour sa qualité de jeu, sa vision du jeu et son expérience dans l’élite guinéenne.

Mohamed Djibo Wonkoye et ses nombreuses qualités devraient permettre au Hafia d’atteindre ses objectifs : décrocher le titre de champion de Guinée et réaliser un bon parcours sur la scène continentale.