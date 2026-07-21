« Benjamin Netanyahu ne sera pas arrêté aux États-Unis » : Donald Trump répond à Zohran Mamdani

Le président américain Donald Trump a exclu, ce lundi 20 juillet, toute possibilité d’une arrestation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de son prochain séjour aux États-Unis. Une réaction qui intervient après les déclarations du maire de New York, Zohran Mamdani, évoquant l’éventualité d’une interpellation du dirigeant israélien à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU), prévue au mois de septembre prochain.

Dans un entretien accordé au New York Times et publié le 18 juillet, Zohran Mamdani a indiqué que son administration examinait les possibilités juridiques liées à une éventuelle arrestation de Benjamin Netanyahu si celui-ci se rendait à New York pour participer aux travaux de l’Assemblée générale de l’ONU.

Cette déclaration a rapidement provoqué une vive réaction de l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, qui a dénoncé une prise de position « irresponsable » et réaffirmé qu’Israël rejetait toute tentative visant à arrêter son Premier ministre.

Le débat intervient dans un contexte marqué par le mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre Benjamin Netanyahu pour des accusations liées au conflit dans la bande de Gaza. Israël conteste la compétence de la CPI et rejette les accusations portées contre son chef de gouvernement.

Prenant position sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a apporté un soutien sans ambiguïté au dirigeant israélien, affirmant qu’aucune arrestation ne pourrait avoir lieu sur le territoire américain.

« Benjamin Netanyahu ne sera pas arrêté, d’aucune manière, sous quelque forme que ce soit, tant qu’il se trouvera aux États-Unis d’Amérique. Il lutte contre la République islamique d’Iran, qui a récemment tué 52 000 manifestants innocents et qui, depuis 47 ans, tue des soldats américains et d’autres personnes. Les seules personnes qui devraient être arrêtées sont celles qui ont conduit l’Iran dans cette spirale sans précédent de mort et de destruction, une situation qui aurait dû être traitée il y a des années par les présidents précédents ! »

Ce message, signé « Le président DONALD J. TRUMP », s’inscrit dans la ligne du soutien constant affiché par le locataire de la Maison Blanche envers Benjamin Netanyahu et le gouvernement israélien.

Cette sortie de Donald Trump intervient à quelques semaines de l’ouverture de la 81ᵉ Assemblée générale des Nations unies, un rendez-vous diplomatique majeur qui pourrait être marqué par de nouvelles tensions diplomatiques autour de la présence du Premier ministre israélien sur le sol américain.