Après s’être acquitté de son devoir religieux ce mardi, jour de fête de l’Aïd El Kébir, le président guinéen s’est adressé à ses compatriotes. Alpha Condé a encouragé les Guinéens continuer de raffermir les liens de solidarité, pour l’émergence du pays.

«...Apprenons à être tolérants et à pardonner ceux qui ont fait du mal s’ils acceptent de changer pour travailler pour la Guinée», a invité le Chef de l’État. Face à la persistance de la maladie de coronavirus, Alpha Condé a formulé des prières pour que la Guinée soit débarrassée de cette pandémie. «Nous prions Dieu pour que cette maladie passe le plus vite que possible. La Guinée ira de l’avant. Nous sommes l’un des rares pays à avoir un très bon résultat face au coronavirus.»

Le président a fait croire par endroits que malgré la résurgence de cette maladie, la Guinée arrive quand-même a accueillir des investisseurs. «Tous les jours, nous recevons des investisseurs parce que le pays est calme. Le pays est devenu une destination privilégiée…»

Aux citoyens, il a invité une fois encore : «N’acceptez plus qu’il y ait la moindre pagaille dans le pays. Bien sûr la situation est difficile, mais nous sommes en train de travailler. Cela n’est possible que dans la paix, la tranquillité et l’unité. Beaucoup avaient pensé que la Guinée allait exploser l’année dernière, mais Dieu est avec nous. Nous sommes fiers de notre indépendance et de la défense de notre souveraineté», a-t-il exprimé.

Alpha Condé a aussi formulé des prières pour la jeunesse, afin qu’elle soit engagée dans l’entrepreneuriat.