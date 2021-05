Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a mené une série de formations sur des thématiques liées à l’idéation et la formalisation d’entreprise dans les villes de Labé, Conakry, Kindia, Boffa, Kankan et N’Nzérékoré à l’endroit de 240 jeunes bénéficiaires.

Ces ateliers visent à transmettre un ensemble de compétences sur les concepts clés d’entreprenariat tout en stimulant l’esprit d’entreprendre auprès des bénéficiaires, d’identifier les forces et faiblesses des aspirants entrepreneurs ainsi que présenter les formes juridiques d’entreprises existantes en Guinée tout en déclinant les procédures à suivre pour la formalisation.

INTEGRA a déployé des points focaux régionaux et coach en entrepreneuriat pour appuyer les bénéficiaires dans leur parcours de croissance dans leurs localités respectives. Ils animent ces formations dans le but d’initier, d’accompagner des porteurs de projets, entrepreneurs, coopératives, chercheurs d’emplois et migrants de retour dans leur démarche de création et de développement.

« Au sortir de cette formation je suis à mesure de transformer mon idée d’entreprise en réalité. Je me rends vraiment compte qu’on n’a pas forcément besoin de gros moyens pour démarrer, je suis prête à prendre mon destin en main » témoigne Siradjouma Camara, bénéficiaire de la formation à Boffa.

La formation de 4 jours a permis aux différents bénéficiaires de se familiariser avec les concepts clés liés à la démarche d’idéation ainsi que toutes les démarches administratives à mener pour la formalisation effective d’une entreprise en Guinée.

A propos du programme INTEGRA

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

