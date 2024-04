Apparemment, les leaders politiques guinéens, notamment ceux de l’Union des forces démocratiques de Guinée, n’ont que les manifestations de rue pour contraindre la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya à rendre le pouvoir aux civils. Le parti de Cellou Dalein Diallo annonce déjà des séries de manifestations à travers le pays.

« Aujourd’hui, Mamadi Doumbouya est ses compagnons ont des velléités de confiscation du pouvoir et pour cela, ils cherchent à s’installer même dans les secteurs. Il vous souviendra qu’un décret a été pris dans ce sens pour conférer aux gouverneurs et aux préfets le pouvoir de nommer les chefs secteurs et les chefs de quartiers là aussi, en violation de toutes les dispositions légales dans le pays », a fait remarquer Souza Konaté, membre de la cellule de communication de l’UFDG à l’occasion de l’assemblée générale du parti tenue le samedi 20 avril 2024.

Ce proche de Cellou Dalein Diallo indique qu’à l’UFDG, à l’ANAD et au sein des Forces vives de Guinée, le débat sur la fin de la transition en cours est clos. « Nous disons que la transition prend fin le 31 décembre 2024. Toute option contraire entraînera le pays dans des situations inflammables et les promoteurs de chao seront tenus responsables devant l’histoire. Nous disons clairement à tous les intellectuels de notre pays, aux religieux surtout qui attendent que la situation pourrisse pour venir voir les acteurs politiques, que les Guinéens ont consenti énormément de sacrifices pour qu’il y ait la paix dans leur pays. Nous les informons que le peuple, y compris les acteurs politiques, vont s’organiser les jours à venir pour programmer des séries de manifestations sur l’ensemble du territoire national pour contraindre le CNRD à revenir aux fondamentaux d’une transition. Organiser un dialogue franc et constructif, et les élections libres et transparentes », a déclaré Souleymane Konaté, conseiller personnel du président de l’UFDG.