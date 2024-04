Comment accélérer le processus de la digitalisation de l’administration guinéenne ? La question était au cœur de débat ce samedi 20 avril 2024, à la Primature, lors d’une table ronde.

L’initiative portée par la Primature de la République de Guinée vise à présenter l’état des lieux et amener les différents acteurs du secteur à se pencher sur la transition numérique en Guinée.

La rencontre de ce samedi qui a réuni des cadres de la primature, du ministère des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, des responsables des services de modernisation des systèmes d’Information a tourné autour de l’Etat des lieux, les indicateurs à l’horizon 2027 et les défis et enjeux.

Pour Rose Pola Pricemou, ministre des postes et télécommunications, la promotion de la digitalisation de l’administration, la mise en place d’une feuille de route Smart pour une transition numérique sont entre autres des points essentiels, indispensables à la politique stratégique de digitalisation de l’Etat guinéen.

C’est la raison pour laquelle, la ministre a fait savoir qu’ “il faut des réformes ambitieuses pour renforcer la gouvernance et moderniser l’administration”.

Rose Pola Pricemou compte faire de la digitalisation comme levier de développement, de la réduction de la facture numérique, la promotion des métiers du numérique et le renforcement du cadre légal et institutionnel.

Prenant la parole, Benoît Kamano, ministre Secrétaire général du gouvernement, a invité les acteurs présents à la table ronde à apporter leurs expertises pour une politique de digitalisation réussie.

Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture a saisi l’occasion pour souligner l’importance de la digitalisation pour l’avenir de la Guinée.

Bah Oury a encouragé les participants à travailler dans une synergie d’actions pour l’atteinte des objectifs.