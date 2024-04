La plateforme Démocratie, paix, élection et développement durable en Guinée (DPEG) a organisé samedi 20 avril 2024, une conférence débat ayant pour thème : « Pour une transition réussie, quel rôle doit jouer chaque acteur impliqué?». Cette rencontre, qui s’est déroulée au siège de la plateforme à Yattaya, a réuni des acteurs de la société civile et des professionnels du droit.

Le président de la plateforme DPEG, Mamadou Ciré Dioum, a souligné l’importance du respect des principes démocratiques en Guinée et a annoncé que la plateforme s’engage à apporter sa contribution pour une transition apaisée. « Nous organisons des séries de rencontres d’échange et de propositions de solutions », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant la formation reçue par la plateforme sur la gestion et la prévention des conflits par l’International institut républicain (IRIS), affirmant que leur action vise à prévenir les conflits en Guinée avant qu’ils n’éclatent. « Nous ne voulons pas attendre qu’il y ait un conflit en Guinée avant d’agir », a-t-il ajouté.

Abdoul SAKHO, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, a appelé à une redéfinition des objectifs de la transition guinéenne et à une participation plus inclusive de la jeunesse. Il a souligné l’importance de sortir du conflit générationnel et de travailler ensemble pour le bien du pays.

« Le contrat qui nous lie au CNRD c’est ce que le général Mamadi Doumbouya a éloquemment déclaré, dans sa parole d’honneur d’officier, et un parole d’officier est à respecter. Tous ceux qui l’aime et qui sont autour de lui, à un moment donné, devront mettre point pour évaluer : en disant malgré tout ce que la transition pouvait nous apporter en terme de privilège, individuellement pris, est-ce que nous sommes en train de l’aider à s’inscrire dans l’histoire et sortir par la grande porte », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le doyen Boubacar Biro Diallo, vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, a appelé à soutenir le général Mamadi Doumbouya et le Premier ministre Amadou Oury Bah. Il a souligné l’importance d’une transition réussie pour le pays et a appelé à une participation inclusive de tous les acteurs.

« Je crois que cet homme à besoin d’être accompagné et protégé. Il faut qu’on fasse de lui une opportunité en le sauvant. Sauver Doumbouya, c’est sauver la transition guinéenne », a-t-il déclaré.

Le Professeur Salifou Sylla a quant à lui insisté sur le respect des engagements pris par le Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) et sur la nécessité de limiter la durée de la transition. Il a également appelé à une participation plus large de la population dans le processus de transition.

“Beaucoup de problèmes dans notre pays c’est le non respect de la loi et des engagements. Les gens ne respectent pas leurs engagements”, a insisté Pr Salifou Sylla.

Cette conférence-débat a permis de mettre en lumière les défis et les enjeux de la transition en Guinée et a souligné l’importance d’une participation inclusive de tous les acteurs pour garantir le succès de ce processus.