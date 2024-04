Amadou Damaro Camara, ancien président de l’Assemblée nationale guinéenne, détenu depuis le 27 avril 2022 à la Maison centrale de Conakry, avait sollicité une remise en liberté le 25 mars dernier devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). La décision du juge sera connue demain lundi 22 avril.

Damaro, incarcéré pour des faits présumés de détournement des deniers publics, avait invoqué des raisons de santé pour justifier sa demande. “Depuis 15 mois je suis malade et hospitalisé. J’avoue que ça allait mieux en décembre 2023. Mais depuis deux semaines, ça a repris de manière inquiétante et les médecins me disent : si je continue à me stresser, je risque de perdre mes orteils au mieux. Ils appellent cela la neuropathie périphérique”, avait-il expliqué.

Cet ancien haut cadre du RPG Arc-en-ciel et collaborateur privilégié d’Alpha Condé sera fixé sur son sort demain.

Il faut rappeler que c’est la 7ème fois qu’il sollicite une remise en liberté conditionnelle.