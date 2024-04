Dans l’affaire opposant le Ministère Public à Monsieur Mamadou Bailo Diallo dit Guidho Foulbhé devant le Tribunal de Première Instance de Kaloum ses avocats ont fixé leurs honoraires à de 100 millions de francs guinéens.

La dernière audience dans cette affaire n’à pas eu lieu en raison de l’absence des avocats de Guidho Fulbhé. Le jeune activiste avait sollicité vendredi 19 avril la commission d’avocats d’office pour assurer sa défense tout en indiquant qu’il se sentait “trahi” par ses premiers avocats. Ce qui a conduit au renvoi de l’audience jusqu’au 26 avril prochain soit pour pouvoir s’entendre avec ses avocats ou la commission d’autres par le tribunal.

Dans un document signé le même jour, ses avocats Me Salifou Béavogui et Me Alseny Aissata Diallo lui réclament la somme de 100 millions de francs guinéens pour leurs honoraires.