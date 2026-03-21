La Tony Elumelu Foundation (TEF) s’apprête à dévoiler, ce dimanche 22 mars 2026, sa nouvelle cohorte de jeunes entrepreneurs africains, à l’issue d’un processus de sélection particulièrement compétitif à l’échelle du continent.

Cette annonce intervient après une session d’échanges de haut niveau avec des médias africains, conduite par la Directrice Générale de la Fondation, Somachi Chris-Asoluka, qui a présenté les grandes orientations du programme ainsi que son impact croissant sur l’écosystème entrepreneurial africain.

Une sélection rigoureuse parmi plus de 265 000 candidatures

Pour l’édition 2026, environ 3 200 entrepreneurs ont été retenus parmi plus de 265 000 candidatures reçues à travers l’Afrique. Ce chiffre illustre à la fois le dynamisme entrepreneurial du continent et le besoin toujours important de financement et d’accompagnement pour les petites et moyennes entreprises.

« L’Afrique regorge d’idées et d’innovation, mais il est essentiel de renforcer les systèmes de soutien pour permettre à ces entreprises de prospérer », a souligné Somachi Chris-Asoluka.

Un programme structurant pour l’entrepreneuriat africain

Lancé en 2015 par l’entrepreneur africain Tony O. Elumelu, le programme TEF Entrepreneurship offre aux lauréats :

Un financement de 5 000 dollars non remboursable

Une formation en gestion d’entreprise

Un accompagnement par des mentors

Un accès à un réseau panafricain d’entrepreneurs et d’investisseurs

Au fil des années, la Fondation a formé des millions de jeunes, financé des dizaines de milliers d’entreprises et contribué à la création d’emplois dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la technologie, la santé, l’éducation et les énergies renouvelables.

Un impact au-delà du financement

Au-delà de l’appui financier, la TEF met l’accent sur le renforcement des capacités à long terme et la création d’un environnement favorable à l’innovation. La Fondation travaille en étroite collaboration avec des gouvernements, des institutions de développement et des acteurs du secteur privé afin d’étendre la portée et l’efficacité de ses actions.

Elle explore également des opportunités pour renforcer sa présence dans les marchés moins desservis, afin de garantir une inclusion plus large à l’échelle continentale.

Le rôle clé des médias dans la valorisation des success stories

Lors de cette rencontre, la Directrice Générale a insisté sur l’importance des médias dans la promotion de l’entrepreneuriat africain.

« Les médias sont des partenaires essentiels. En racontant des histoires authentiques d’innovation et de résilience, ils inspirent d’autres jeunes et attirent davantage d’investissements vers nos écosystèmes locaux », a-t-elle déclaré.

Un rendez-vous attendu pour célébrer l’innovation africaine

La cérémonie d’annonce des lauréats 2026, prévue ce dimanche, sera diffusée en direct et devrait susciter un fort intérêt à travers le continent.

Alors que l’anticipation monte autour de cette nouvelle cohorte, la Tony Elumelu Foundation réaffirme son engagement à autonomiser les jeunes entrepreneurs africains, convaincue que la richesse du continent réside dans le potentiel et l’ingéniosité de sa jeunesse.