Diffuseur officiel des Championnats nationaux depuis plus de 5 ans, CIS Médias a vu Startimes lui chipé sa bien aimé la saison passée. Lucien Guilao, président nouvellement confirmé de la LGFP, nous a expliqué les dessous de cette houleuse histoire.

Depuis la saison 2022-2023, CIS Médias a perdu au profit de Startimes, le droit de diffusion des championnats nationaux. Une histoire qui a fait couler beaucoup d’encre dans le milieu sportif guinéen.

Pour rappel, CIS Médias diffuse les championnats nationaux depuis la saison sportive 2017-2018. Et pendant que le contrat qui le liait à la Ligue Guinéenne de Football Professionnel était encore valable, Startimes a officialisé en novembre 2023, l’acquisition des droits de production et de diffusion de la Ligue 1.

Ce matin, à travers un papier mis en ligne par Foot224.com, un élément fondamental du dossier a été mis à nu par M. Lucien Guilao, récemment confirmé à la tête de l’instance. Des éléments qui peuvent chambouler complètement notre perception de ce conflit d’intérêt.

« Au départ, nous avions demandé aux médias qui étaient intéressés par le football de nous faire une offre pour la diffusion du championnat, tous les médias ont voulu que ce soit nous qui payons. Mais on ne peut pas dire aux clubs qui assurent le spectacle de payer leur propre spectacle. Maintenant que Startimes a dit, moi je mets 500 millions pour les clubs, que voulez-vous que nous fassions ? C’est une offre qu’on ne pouvait pas refuser sachant bien qu’en face, il n’y avait aucun média guinéen qui était capable de nous donner ce montant. Au contraire, on nous demandait de payer pour diffuser nos matches. On a eu des offres à 20 millions, à 15 millions et à 10 millions pour la production d’images par match. On n’a pas d’argent pour ça. On ne souhaite pas être en palabre avec CIS TV, mais au regard de cette situation, on ne pouvait refuser l’offre de Startimes » a expliqué l’ancien international guinéen.

Toutefois, le patron de la LGFP a déclaré privilégier une issue amiable du litige. « Comme je l’ai déjà dit, nous, nous ne souhaitons pas entrer dans une bagarre. CIS TV a confié le problème à son avocat, donc je ne peux pas faire trop de commentaires là-dessus, mais notre souhait est que ça se passe à l’amiable…»

Sur le fond, la décision de la Ligue guinéenne de football professionnel est compréhensible, puisqu’elle privilégie l’intérêt des clubs. Cependant, la forme (rupture unilatérale du contrat de CIS Média) laisse à désirer.

Affaire à suivre…