L’Association des blogueurs de Guinée en partenariat avec Solthis Guinée sous financement d’Expertise France a organisé, ce jeudi 21 mars 2024, une conférence-débat sur le dialogue intergénérationnel à l’occasion du mois de la femme.

Dans le cadre des célébrations du mois de la femme et de l’exécution du plan d’action du projet PAJES, les organisateurs ont réunis un panel diversifié de participantes, allant des jeunes leaders aux figures féminines éminentes, en passant par les activistes et les membres de la société civile, pour parler de la sorité féminine et développer la thématique ”Investir en faveur des femmes pour accélérer les progrès”.

L’objectif principal de cette rencontre- débat était de promouvoir un échange constructif entre les différentes générations de femmes, en mettant en lumière les défis auxquels chacune est confrontée et en explorant les moyens de renforcer la solidarité et l’entraide entre elles. Les discussions ont abordé un large éventail de sujets, notamment l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes, l’accès à l’éducation et aux opportunités économiques, ainsi que les questions de santé et de bien-être.

Dr Abdourahmane Sidibé, responsable de Solthis Guinée a tenu à rappeler l’objectif global du projet PAJES, celui de renforcer les capacités des organisations de la société civile afin qu’elles puissent être suffisamment outillées en matière de Santé sexuelle et reproductive (SSR).

« Les défis sont énormes, mais les projets contribuent à répondre à certains en renforçant les capacités des membres de ces réseaux à travers des séries de formations et également des techniques de plaidoyer qui permettront de jouer pleinement leur rôle», a-t-il déclaré.

Les intervenantes ont partagé leurs expériences personnelles et professionnelles, mettant en lumière les progrès réalisés dans la promotion des droits des femmes, tout en soulignant les obstacles persistants qui entravent encore leur pleine participation dans le développement de la société.

«Il faut que les femmes comprennent qu’aujourd’hui, c’est possible de jumeler trois casquettes à savoir être une épouse, une femme professionnellement active et une mère de famille et parfois même avoir aussi un parcours associatif et social.

En tant que femme, qu’on sache qu’il n’existe pas de sous métier donc si un homme peut être ministre pourquoi pas les femmes ? Qu’on ne pense pas qu’on est inférieure aux hommes», a fait savoir Dr Hadiatou Baldé, pharmacienne de profession.

Des exemples concrets de réussites et d’innovations ont été présentés, illustrant le potentiel énorme des femmes à tous les niveaux de la société.

Un aspect particulièrement enrichissant de la conférence-débat a été la diversité des perspectives représentées. Les jeunes femmes ont pu exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations, tandis que les aînées ont partagé leur sagesse et leur expérience, créant ainsi un dialogue dynamique et inclusif.

C’est le cas de Aïcha Cherif Haidara présidente du mouvement d’action des jeunes de l’association guinéenne pour le bien être familial.

Cette rencontre-débat coorganisé par Ablogui a été une occasion de promouvoir le dialogue intergénérationnel et de célébrer les réalisations des femmes dans tous les domaines de la vie. Alors que la lutte pour l’égalité des sexes et la justice sociale se poursuit, de telles initiatives jouent un rôle essentiel dans l’inspiration et le renforcement de la solidarité entre les femmes de toutes générations.

D’autres activités sont prévues sur le projet tel que la journée de leadership des jeunes femmes, la promotion de la voix des jeunes femmes en Guinée et toutes ces activités contribuent à donner la parole à la femme guinéenne afin quelle qu’elle puisse pleinement s’exprimer et occuper la place qui lui revient dans la société.