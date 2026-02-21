En déplacement à Siguiri ce vendredi 20 février 2026, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a réaffirmé la volonté des autorités de reprendre en main la gestion du secteur de l’orpaillage. Il a annoncé des mesures visant à encadrer l’activité minière artisanale et à renforcer la protection de l’environnement.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par une dégradation accélérée du cadre de vie et des tensions sociales récurrentes dans la zone aurifère. Selon le ministre, la délégation gouvernementale, composée du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement, a évalué la situation et des décisions seront prises dans les prochains jours. « Nous avons fait de prise de notes et à notre retour, les dispositions seront prises pour la protection de l’environnement à Siguiri, la protection de nos eaux et l’interdiction des pratiques anarchiques qui se produisent dans la préfecture de Siguiri », a déclaré le ministre au micro de la RTG, rappelant que « la Guinée est dotée d’une loi anti -casse ».

Le ministre a assuré que les mesures envisagées bénéficieront aux populations locales. « Alors donc les dispositions seront prises pour mettre la population à l’aise et pour renforcer la sécurité, la cohésion sociale, la paix et l’unité nationale à Siguiri », a-t-il conclu.

La mission gouvernementale intervient après les manifestations organisées les 16 et 17 février 2026 par des jeunes de la localité, qui réclamaient l’arrêt immédiat de l’utilisation de machines lourdes dans l’exploitation minière clandestine. Au cours de ces deux journées de mobilisation, 24 personnes, dont neuf mineures, ont été interpellées par les forces de l’ordre.