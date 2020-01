Emploi : L’identification de 500 jeunes porteurs de projets a démarré

Le programme Intégra – Enabel sur financement de l’Union européenne, va renforcer le devenir professionnel des jeunes de la tranche d’âge 18 – 35 ans sur trois profils « type » de travailleurs : les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs. Cette semaine, INTEGRA, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l’emploi a procédé au lancement de 3 nouvelles cohortes de jeunes entrepreneurs et indépendants à Conakry, Kindia et Mamou.

Ces 3 cohortes sont composées de 60 projets dont 16 Conakry, 24 pour Kindia et 20 pour Mamou qui seront accompagnés par les incubateurs partenaires de INTEGRA. Dans ce programme, le PNUD a pour rôle d’impulser et animer l’analyse de la situation dans les régions cibles permettant d’élaborer des plans de développement afin d’orienter les interventions en faveur des jeunes ; contribuer au développement des compétences et qualifications professionnelles des jeunes, y compris leurs compétences de développement humain pour faciliter l’insertion sociale ; stimuler et développer les compétences entrepreneuriales auprès des bénéficiaires/jeunes disposant d’un potentiel dans le domaine.

Encourager l’auto-emploi et l’entrepreneuriat chez les jeunes de 18 à 35 ans sur l’axe Conakry-Labé, c’est la principale activité du PNUD dans le programme INTEGRA. Déjà, selon l’agence onusienne, l’identification de 500 jeunes porteurs d’initiatives d’autonomisation ou de projet entrepreneurial a démarré. Ces jeunes, à travers un processus d’orientation socioprofessionnelle et sur la base de leur bilan de compétence, seront ventilés suivant deux catégories socioprofessionnelles : indépendants (plus de 80%) et entrepreneurs (moins de 20%). Un parcours d’accompagnement spécifique à chacune des deux catégories socioprofessionnelles sera mis en œuvre.

Les 500 jeunes porteurs d’initiatives entrepreneuriales retenus, participeront à la formation entreprenable. Cette phase de formation, vise à transformer une idée en un projet cohérent et réaliste, avec au bout, un projet structuré à travers un business model canevas et business pitch. Les jeunes auront accès à un apprentissage entrepreneurial via des sessions de formation et de coaching, ainsi qu’un accompagnement collectif des projets qu’ils auront identifiés.

Au terme de cette phase formation, les 200 premières initiatives entrepreneuriales les plus prometteuses des jeunes sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou et Labé, bénéficieront d’une incubation (accélération) de 6 mois auprès d’incubateurs/accélérateurs spécialisés.

Ce processus sera clôturé par une orientation et accompagnement financier via une mise en relation avec une institution financière. Pour cela, plusieurs incubateurs ont été contractés pour l’accompagnement spécifique des jeunes entrepreneurs et indépendants.