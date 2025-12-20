En prélude à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, ce samedi 20 décembre, le déploiement d’une mission d’observation électorale en République de Guinée.

Cette mission d’observation électorale à moyen terme (MTEOM) s’inscrit dans le cadre de l’appui de l’organisation sous-régionale au processus de rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays.

Conduite par Serigne Mamadou Ka, chef par intérim de la Division de l’assistance électorale de la CEDEAO, l’équipe technique est composée de quinze membres. Elle est arrivée à Conakry le jeudi 18 décembre 2025 pour entamer les premières activités d’évaluation du processus électoral, en amont du scrutin présidentiel.