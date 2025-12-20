Dans un communiqué lu ce samedi 20 décembre 2025 à la télévision nationale, la Cour suprême a annoncé la date de la prestation de serment des membres des commissions administratives de centralisation des votes (CACV).

La haute juridiction invite, à cet effet, les présidents des tribunaux de première instance ainsi que les juges de paix, sur l’ensemble du territoire national, à recevoir le lundi 22 décembre prochain le serment des membres des CACV relevant du ressort de leurs juridictions respectives.

La Cour suprême rappelle que cette prestation de serment doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 104 du Code électoral.