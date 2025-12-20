La Compagnie des Bauxites de Kindia (RUSAL/CBK) a procédé, ce vendredi 19 décembre 2025, à la réception officielle d’un nouveau parc de matériel roulant sur le site de Simbaya Gare, à Conakry. Cette cérémonie marque une étape stratégique dans la mise en œuvre du projet d’extension des opérations de la CBK, en parfaite cohérence avec la vision nationale de développement portée par le programme Simandou 2040.

L’investissement porte sur des locomotives de dernière génération, dotées de caractéristiques techniques avancées, offrant une puissance nettement supérieure à celle du parc existant, une meilleure efficacité énergétique et une fiabilité accrue. Grâce à ces nouveaux équipements, la CBK est désormais en mesure de tracter des convois de 54 wagons, contre 44 auparavant, tout en réduisant significativement les temps de parcours et les coûts d’exploitation.

Cette modernisation répond aux exigences d’un réseau ferroviaire fortement sollicité et vise à soutenir durablement l’augmentation des volumes de bauxite transportés entre le site minier de Débélé et le port minéralier de Conakry, maillon essentiel de la chaîne logistique de l’entreprise.

Au-delà de la performance technique, cette réception s’inscrit dans une vision globale de développement durable. RUSAL/CBK poursuit un programme ambitieux visant à porter sa production annuelle de 3,7 à 5 millions de tonnes de bauxite, soit une progression d’environ 35 %. Cette trajectoire repose sur des investissements structurants dans les infrastructures minières, ferroviaires et portuaires, mais aussi sur le renforcement du capital humain, considéré comme un pilier fondamental de la stratégie du groupe.

Dans le cadre de la mise en service de ce nouveau matériel, plusieurs conducteurs et techniciens guinéens ont bénéficié de formations spécialisées, notamment à l’international, complétées par des sessions pratiques encadrées par des experts étrangers directement sur site. L’objectif est clair : garantir l’autonomie progressive des équipes locales et renforcer durablement les compétences nationales dans le domaine ferroviaire.

L’extension des capacités de production s’accompagne également d’un impact notable sur l’emploi. Les effectifs de la CBK ont enregistré une augmentation significative, avec plus de 400 nouveaux emplois créés, portant le nombre total de collaborateurs à près de 1 800. Cette dynamique confirme l’ancrage local des activités de l’entreprise et sa contribution directe au développement socio-économique des zones d’implantation.

S’exprimant à cette occasion, Marat Khakamov, Directeur général de la représentation de RUSAL en Guinée, a souligné la portée stratégique de cette étape :

« Aujourd’hui, nous posons la première pierre concrète du projet d’extension de la CBK. Cette cérémonie marque une étape essentielle : la réception officielle d’un parc ferroviaire modernisé composé de dix locomotives et de quatre-vingt-quinze wagons. Ces équipements ne sont pas décoratifs, ils sont stratégiques. Ils augmentent immédiatement la capacité de transport, renforcent la fiabilité du rail et rendent possible l’augmentation durable des volumes. Sans locomotives modernes, il n’y a pas de trains supplémentaires ; sans wagons, il n’y a pas de tonnes supplémentaires. »

Il a également rappelé que cet objectif industriel s’appuie sur des investissements concrets : modernisation du réseau ferroviaire, développement de nouvelles infrastructures logistiques et renforcement de l’emploi, avec une augmentation des effectifs de 36 %.

Composé de 10 locomotives et de 95 wagons, l’arrivée de ces équipements constitue un tournant opérationnel majeur selon Amadou Diouldé Bah, instructeur de conduite à la CBK.

« Les locomotives diesel CDD5 B1 marquent un véritable changement d’échelle. Elles développent une puissance de 3 700 chevaux, contre 1 030 pour les anciennes TEM2T, soit une augmentation de près de 260 %. Elles consomment également environ 17 % de carburant en moins. Concrètement, deux locomotives suffisent désormais pour tracter 54 wagons, avec une réduction du temps de trajet d’environ une heure»,a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant l’amélioration significative des conditions de travail des conducteurs, grâce à des cabines modernes, climatisées et mieux équipées, contribuant à renforcer la sécurité et la qualité du travail.

Une coopération russo-guinéenne renforcée

Présent à la cérémonie, Alexey V. Popov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée, a salué un événement hautement symbolique, illustrant la solidité et la continuité des relations entre les deux pays : « La réception de ce parc ferroviaire modernisé s’inscrit dans une longue histoire de coopération entre la Russie et la Guinée, fondée sur le respect mutuel et une vision partagée du développement. Ces équipements constituent la base logistique du projet d’extension de la CBK et rendent concrètement possible l’augmentation durable des volumes de bauxite. »

Dans son intervention, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a rappelé que cette modernisation s’inscrit dans la continuité des relations historiques entre la Guinée et la Fédération de Russie, le secteur minier demeurant l’un des piliers majeurs de cette coopération.

Il a souligné que le gouvernement encourage la CBK à poursuivre ses investissements dans la sécurité ferroviaire, la formation technique nationale et le capital humain, en lien avec les orientations du programme Simandou 2040 et de l’initiative Simandou Academy.

Dans un contexte d’augmentation du trafic, RUSAL/CBK réaffirme que la sécurité ferroviaire demeure une priorité absolue. Des mesures strictes sont mises en œuvre, incluant la limitation de vitesse en zones urbaines, la surveillance permanente des voies, des campagnes régulières de sensibilisation des populations riveraines et une coordination étroite avec les autorités compétentes.

À travers cette réception, RUSAL/CBK confirme sa volonté d’accompagner la modernisation du réseau ferroviaire guinéen dans des conditions de sécurité optimales, au service du développement économique durable du pays.