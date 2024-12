Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l’Information et de la Communication, a lancé, ce vendredi 20 décembre 2024, la Télévision Numérique pour Tous (TNT). La cérémonie, présidée par le Premier ministre, Bah Oury, a réuni plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers de la Guinée, ainsi que des travailleurs de la RTG.

Dans son discours de circonstance, Fana Soumah, ministre de l’Information et de la Communication et président du comité de suivi et de la coordination de la mise en œuvre du projet, a rappelé l’importance de la TNT.

Le ministre a précisé qu’il s’agit d’un projet permettant de résoudre définitivement les problèmes de couverture nationale en radio et en télévision. Selon lui, cela est rendu possible grâce aux grandes réformes engagées dans le secteur de l’audiovisuel par le président de la transition.

“L’investissement très important mobilisé pour la mise en œuvre de ce grand projet illustre l’intérêt que le chef de l’État et le gouvernement accordent à la prise en compte des besoins en information de l’ensemble des populations guinéennes, quels que soient leurs revenus”, a-t-il expliqué, soulignant que le projet TNT vise également à préserver la mémoire et le patrimoine de la Guinée en contribuant à l’installation d’équipements d’enregistrement et de conservation des archives audiovisuelles.

“Il renforcera les capacités techniques de l’Institut national de l’audiovisuel, créé en 2018, pour la sauvegarde de nos contenus audiovisuels”, a ajouté Fana Soumah.

Au-delà des équipements et infrastructures qui seront acquis, plusieurs formations sont planifiées pour le personnel dans le cadre du projet, notamment sur les nouveaux métiers de l’audiovisuel, a précisé le ministre.