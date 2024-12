L’ancien parti au pouvoir critique les condamnations prononcées par la CRIEF contre ses anciens cadres, notamment celle de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, condamné à 5 ans de prison ferme et à une amende de 5 milliards de GNF.

Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce, a exprimé son indignation face à ce verdict : « Mais comme il est impossible de commenter des décisions de justice, nous nous contentons de prier pour que nos camarades gardent le moral et que Dieu leur accorde la santé afin qu’ils puissent obtenir justice », a-t-il déclaré.

Mohamed Diané, en détention depuis avril 2022, avait pourtant bénéficié d’une décision de la Cour de justice de la CEDEAO ordonnant sa remise en liberté, une mesure qui n’a jamais été appliquée. Pour Marc Yombouno, cette situation est révélatrice de l’injustice subie par l’ancien ministre.

« Nous nous en remettons également à la volonté des avocats, qui ont fait appel de cette décision. La Cour de la CEDEAO avait ordonné leur libération et le paiement de dommages et intérêts en leur faveur. Cependant, comme l’ont souligné les avocats, dans les affaires de crimes économiques ou de détournements de fonds publics, il est nécessaire de procéder à des audits, contrôles ou inspections. Or, ce n’est pas ce qui a été fait dans ce dossier », a-t-il dénoncé.

Il convient de rappeler que la condamnation de Mohamed Diané n’est pas définitive. Ses avocats ont déjà annoncé qu’ils interjetteraient appel devant la Cour d’appel de Conakry.