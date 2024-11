Parmi les cinq finalistes pour le Ballon d’or africain désigné par la Confédération africaine de football (CAF), l’attaquant guinéen Sehrou Guirassy peut encore nourrir des espoirs, malgré l’élimination du Syli national de la CAN 2025. Selon le consultant sportif Thierno Saidou Diakité, Guirassy a de solides chances face à ses concurrents.

Sehrou Guirassy aurait pu marquer ce mardi face à la Tanzanie pour se positionner davantage face aux autres favoris tels que l’Ivoirien Simon Adingra, le Nigérian Ademola Lookman et le Marocain Achraf Hakimi.

“S’il avait marqué au moins un but, aujourd’hui il aurait eu un certain avantage. Malheureusement, il n’a pas pu marquer”, déplore Thierno Saidou Diakité, tout en précisant que Guirassy reste le meilleur buteur des éliminatoires de la CAN, ce qui le maintient parmi les cinq favoris pour le Ballon d’or avec cinq (5) réalisations.

“Il reste le meilleur buteur des éliminatoires, surtout que son adversaire direct Lookman n’a pas joué hier contre le Rwanda. De toute façon, il a encore de fortes chances pour remporter le Ballon d’or”, a-t-il souligné.