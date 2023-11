Invité dans l’émission Mirador sur Fim Fm, ce lundi 20 novembre 2023, le président du parti MoDeL a exprimé son désaccord par rapport à la décision de confier l’organisation des élections au MATD.

Si le Ministère de l’Administration du territoire et la Décentralisation organise les élections, il y a le risque que le processus électoral soit pris en otage par l’administration, selon Aliou Bah.

« Il n’en est pas question que quelqu’un de sérieux accepte que ce Ministère organise des élections en Guinée, sinon ça nous conduirait à une catastrophe nationale. Les préfets, les gouverneurs, les chefs de police, les chefs de gendarmerie ne peuvent pas prendre en otage le processus électoral de la Guinée au nom d’une refondation dont personne ne connaît le contenu», dénonce le leader du MoDeL.

Poursuivant, Aliou Bah accuse le CNRD à travers le MATD d’avoir un agenda caché. «Pourquoi ils ne veulent pas qu’on organise un débat avec les acteurs politiques avec les partenaires techniques et financiers, les acteurs politiques sérieux qui connaissent le processus et le ministère en face ? Ils interprètent la contradiction comme l’adversité, mais c’est parce qu’eux-mêmes sont dans le jeu. S’ils étaient dans la garantie de neutralité, ils n’allaient pas nous traiter comme étant des ennemis à abattre ou des adversaires à combattre. Ils sont l’Etat, ils ne sont pas des compétiteurs, mais puisqu’ils ont des candidats qu’ils sont en train de cacher, ils sont en train de nous stigmatiser. S’il y avait un tel cadre, avec tous les arguments sur la table, en discussion ouverte, vous allez comprendre que ce qu’ils avancent ne tient pas. Ils sont conscients de cela. C’est pourquoi, ils ne veulent pas qu’on discute ouvertement. Ils savent que l’agenda qu’ils sont en train de dérouler n’est pas un agenda sain pour la République», accuse le leader politique avant d’indiquer que son parti ainsi que d’autres travaillent dans le but d’empêcher les initiatives qui peuvent compromettre l’avenir du pays.