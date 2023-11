Les avocats guinéens ont entamé, ce lundi 20 novembre 2023, une formation axée sur l’amélioration de la pratique de la profession d’avocat sur initiative du Barreau de Guinée. La cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée dans la salle d’audience du procès du 28 septembre a été présidée par le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright.

Dans son discours de circonstance, le garde des Sceaux a mis en avant la volonté de son département à accompagner toute initiative qui vise à renforcer la capacité des acteurs du monde judiciaire. «Je pense qu’il est important, au-delà, de tout ce qui va être débattu ici, que des magistrats soient associés à ce processus parce qu’il n’y a pas d’avocats, sans magistrats et vice-versa. Sur ce, je déclare ouvert la présente séance de formation en espérant que ce que nous avons dit doit être reçu non pas en terme de satire que nous faisons, mais nous estimons que c’est le lieu et l’endroit pour que nous puissions vous dire jusqu’où le département de la justice est prêt à accompagner toute idée de formation, que ça vient des avocats ou des huissiers de justice. Nous l’avons fait pour les huissiers de justice, on les a accompagnés en mettant les moyens qu’il faut parce qu’ils nous avaient associés », explique le ministre.

Le président du Barreau de Guinée est revenu sur l’importance de cette formation qui, selon lui, permettra aux magistrats d’améliorer leurs connaissances des questions de déontologie et contribuera à la bonne administration de la justice.

« L’obligation de compétences figure parmi les principes essentiels de notre profession. Cette autre session de formation se veut un échange entre confrères. Parce que vous le savez mieux que moi, la confraternité est universelle. Donc c’est une formation qui se veut un trajet d’échange sur des thématiques portant sur la déontologie générale, avec un accent particulier sur le conflit d’intérêt, le principe de contradiction et la confraternité. Au regard de la qualité des participants et de l’engagement de tous, je suis persuadé que les enseignements pertinents sortiront de cette session et qui permettront à chacun de nous de jouer de sa partition pour le rayonnement du droit dans notre pays », a déclaré Mamadou Souaré Diop.

Monsieur Maillet Philippe de l’Association Afrique et droit est l’un des facilitateurs de cette formation. Il s’engage à collaborer avec le Barreau de Guinée dans le cadre de l’amélioration des compétences des avocats guinéens à travers ces genres d’initiatives.

«Avec notre bâtonnier, nous sommes convaincus, chères consœurs et chers confrères, il ne peut y avoir d’avocat fort, libre et indépendant, sans la compétence, et que cette compétence doit s’acquérir non pas dans les livres, ou d’une manière académique à l’université, mais dans le partage des expériences au sein des barreaux, car la profession est multiple. Certains sont plus pénalistes, d’autres plus civilistes ou encore plus commercialisés, mais elle ne repose que sur un socle unique, sa déontologie, et c’est la raison pour laquelle, Monsieur le Bâtonnier, nous a demandés, et j’espère que nous le ferons ensemble, d’insister sur cette déontologie. Et donc c’est en tout honneur, que nous commencerons ce séminaire par cette déontologie. Les règles de cette déontologie, sans laquelle il n’y a pas d’avocat, il n’y a pas de défense qui tienne. La déontologie, on le verra c’est aussi le respect à la fois de ses confrères, mais de ses clients et d’une certaine manière de l’ensemble de la profession », a-t-il souligné.