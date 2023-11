L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a célébré, ce samedi 18 novembre 2023, les 16 ans de Cellou Dalein Diallo à la tête de cette formation politique. A cette occasion, plusieurs autres partis et coalitions politiques sont venus témoigner leurs soutiens.

Parmi les leaders politiques présents à la cérémonie, il y avait le président de l’UDRP, Edouard Zoutomou Kpoghomou, par ailleurs vice-président de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) dirigée par Cellou Dalein Diallo. «Si nous sommes en association avec Elhadj Cellou Dalein c’est parce que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes croyances en la démocratie. Et nous croyons aussi que c’est à travers la lutte pour l’instauration de la démocratie que la Guinée sortira de l’ornière.»

Le leader politique a profité de l’occasion pour évoquer la conduite de la transition. « Quand nous sommes dans une transition, nous pensons qu’il n’y a pas d’opposition de faits. Parce que quand on prend le pouvoir par les armes c’est simplement pouvoir redresser un certain nombre d’anomalies».

C’est pourquoi, affirme l’homme politique, l’ANAD est constant dans la lutte pour la démocratie et l’Etat de droit en Guinée. « Nous disons qu’il n’y aura pas de manœuvre et nous n’assisterons pas à ce qu’il y ait de manœuvre pour pouvoir écarter des candidats. Il appartient au peuple de choisir ses dirigeants. Il n’appartient à personne d’imposer des candidats ou alors d’exclure des candidats. Nous sommes donc là pour vous demander de continuer de faire confiance à votre leader Cellou. Je dois vous dire une chose que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Elhadj Cellou est un patriote parce qu’en vérité s’il n’aimait pas la Guinée, il y a très longtemps que ce pays serait à feu et à sang. Tout le monde le sait. Il n’a pas voulu. Il a mis au dessus des intérêts personnels, l’intérêt de la Guinée et c’est ce qui nous conduit aujourd’hui où nous sommes », a soutenu Zoutomou.