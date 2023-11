L’ancien international guinéen Abdoul Karim Bangoura dit AKB s’est exprimé, ce dimanche 19 novembre, sur les performances de Kaba Diawara, l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne. Cet ancien footballeur guinéen déplore le manque des résultats de l’entraîneur à la tête du Syli national de Guinée.

A deux mois du début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en janvier 2024 en Côte d’Ivoire, Abdoul Karim Bangoura se montre favorable au remplacement de Kaba Diawara à la tête de l’équipe.

« Le problème avec notre football, on n’en a jamais la certitude. Parce que depuis deux ans, personne ne peut dire que notre entraîneur nous a sortis deux équipes 11 d’affilés. Ça c’est compliqué. On a des joueurs certes, mais on n’a pas une équipe qui est joueuse, qui peut nous produire des résultats. On n’a pas encore cette équipe-là. Aujourd’hui, moi, je n’ai aucune certitude parce que la CAN arrive à grand pas. Si on demande mon avis s’il (Kaba Diawara, ndlr) doit être gardé ou pas, je dirai que toutes les options sont sur la table. Le moment venu, si nous, on est élus à la tête de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot), s’il doit partir il partira, s’il doit rester il restera », a réagi AKB lors de son passage dimanche à l’AG Laffidi.

Poursuivant, Abdoul Karim Bangoura apporte une précision sur ses propos selon lesquelles, toutes les options sont sur la table avec l’entraîneur de l’équipe. «C’est parce que je peux aussi trouver un autre sélectionneur là où je suis assis pour remplacer Kaba Diawara».

L’ancien défenseur guinéen dément ceux qui pensent qu’il a une dent noire contre l’entraîneur Kaba Diawara parce que ce dernier n’aurait pas accepté de collaborer avec lui depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale en tant que sélectionneur.