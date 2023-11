Lors de la rencontre avec les chefs des juridictions du pays, vendredi 17 novembre 2023, le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright a révélé les tractations entre les guinéennes et les sénégalaises pour la mise en place d’une commission rogatoire pour entendre Cellou Dalein Diallo dans l’affaire Air Guinée.

Le conseiller juridique du président de l’UFDG a salué cette annonce dans l’émission mirador sur Fim Fm, ce lundi 20 novembre 2023. “A priori, c’est une bonne nouvelle puisque avec cette commission rogatoire internationale, M. Cellou Dalein aura l’occasion de dire sa part de vérité dans cette affaire. Depuis que cette affaire a commencé, il y a eu beaucoup de communication de la part des avocats, au niveau de la presse et également de certaines personnes qui sont impliquées plus au moins dans ce dossier. Nous pensons que c’est une bonne nouvelle, et cela va permettre à la chambre d’instruction de prendre la décision qui s’impose à savoir le non-lieu. Puisque vous savez dans ce dossier, Cellou Dalein n’a commis aucune infraction. Dans cette affaire, les vraies personnes qui sont concernées sont tranquilles, c’est Cellou Dalein Diallo seulement qui est embêté. Sinon dans ce dossier, il n’allait être appelé qu’en titre de témoins tout simplement. Le vrai responsable de la vente d’Air Guinée n’est pas M. Cellou Dalein, c’est le ministre de l’Économie et des Finances. Et c’est le ministre de l’Économie et des Finances qui a fait l’opération et l’a exécutée conformément à la loi de 2001 sur la privatisation”, a-t-il fait savoir.

L’avocat Me Amadou Diallo ajoute que cette affaire d’Air Guinée n’est rien d’autre qu’une conspiration politico-judiciaire pour tenter d’écarter Cellou Dalein de la course pour la présidentielle. “En fait, tout le monde sait que c’est une cabale judiciaire, si Cellou Dalein n’était pas un homme politique, il n’y aurait eu aucune poursuite contre lui parce que de toute façon, il n’y a pas d’infraction”.

À la question de savoir ce qu’il pense de la démarche de la CRIEF, l’avocat répond : “Nous avons appris la nouvelle comme tout le monde. En termes de procédure, ça signifie simplement que le président de la chambre l’instruction de la CRIEF a confié une mission à un juge sénégalais d’entendre en son nom, en lieu et place, Cellou Dalein Diallo. Il sera entendu par un juge sénégalais et celui-ci, à son tour, va poser un acte d’instruction à la demande du juge guinéen. On n’a pas à être informé, c’est une décision discrétionnaire du juge d’instruction. Maintenant, nous allons être prévenus officiellement quand est-ce que nous allons être entendus. Une commission rogatoire qu’elle soit nationale ou internationale, c’est quelque chose qui est prévu par le code de procédure pénale. C’est une convocation qui lui sera adressée dans le cadre de cette commission rogatoire, si elle est régulière, il n’y a aucune raison que Cellou Dalein Diallo ne réponde pas pour être entendu. De toutes les façons, sa version doit être connue des juges. C’est conforme à la procédure pénale. Donc, il sera entendu en toute sécurité parce que déjà, il n’est pas sur le sol guinéen, donc un juge sénégalais peut l’entendre, tranquillement, il va livrer sa version des faits et puis, on verra la suite qui dépendra du bon vouloir de la chambre d’instruction de la CRIEF”, a précisé le conseiller juridique de Cellou Dalein Diallo.