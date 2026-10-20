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Kindia : deux morts dans une collision entre un minibus et une moto à Kouriah

Amadou Dioulde Diallo
1 min de lecture

Un accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes ce mardi 20 octobre 2026, à Kouriah, sur la route nationale Coyah-Mamou.

Selon les informations recueillies par notre rédaction, un minibus de transport en commun de marque Renault est entré en collision avec une moto de marque TVS sur laquelle se trouvaient les deux victimes. Le père et son fils, un jeune qui l’accompagnait à moto, seraient morts sur place.

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Alertés, les services de sécurité se sont rapidement rendus sur les lieux. À 13 heures, au moment de la rédaction de cette brève, les deux corps avaient été pris en charge en vue de leur évacuation vers l’hôpital préfectoral de Coyah.

Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser.

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