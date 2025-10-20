À un peu plus de deux mois de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le paysage politique guinéen continue de se redessiner. Une nouvelle coalition, baptisée Alliance des Forces pour la Démocratie et le Développement (AFDD), a officiellement lancé ses activités ce lundi 20 octobre à Conakry, lors d’un point de presse.

Cette alliance regroupe plusieurs figures de la scène politique nationale, parmi lesquelles Diabaty Doré, président du Rassemblement pour la République (RPR), Abdoulaye Kourouma du RRD, ainsi que Mamadou Oury Diallo, leader du mouvement Les Sociaux. Ensemble, ils entendent proposer une alternative politique et électorale à l’approche des scrutins de fin d’année.

Dans leur déclaration commune, les initiateurs affirment avoir décidé d’unir leurs efforts pour mieux peser sur l’échiquier national : « Dans la perspective de ces grandes joutes électorales, nous, leaders de partis et de dynamiques politiques, avons convenu de nous mettre ensemble afin d’unir nos intelligences, nos forces et de combiner nos stratégies pour aller à la conquête de l’électorat », ont-ils déclaré.

Fruit de plusieurs concertations, la création de l’AFDD répond à une volonté de mutualiser les moyens et d’agir de manière coordonnée. L’un des premiers objectifs annoncés est la participation active aux prochaines élections, notamment la présidentielle de décembre.

« Nous mutualiserons nos forces et nos moyens pour que nos candidats soient élus dans les circonscriptions que nous viserons », ont précisé les responsables de la coalition.

Concernant la présidentielle, les membres de l’alliance n’excluent aucune option, y compris celle d’une candidature unique, à condition qu’elle soit conforme à leur vision commune. Ils affirment également vouloir faire preuve de rigueur et d’objectivité dans leurs choix politiques futurs. « Nous rassurons le peuple de Guinée du réalisme de nos décisions et de notre détermination à contribuer positivement aux institutions futures de la République, pour la démocratie et le développement tant souhaité. »

En conclusion, l’AFDD a lancé un appel à l’ensemble des acteurs politiques — partis, institutions et candidats indépendants — à faire preuve de fair-play et de discipline, afin de favoriser une transition apaisée et inclusive.

La coalition précise enfin que ses portes restent ouvertes à toute formation ou personnalité désireuse de rejoindre cette dynamique unitaire.