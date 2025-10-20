Alors que le Fonds monétaire international (FMI) salue la résilience économique de l’Afrique subsaharienne dans son rapport d’octobre 2025 intitulé « Regional Economic Outlook – Sub-Saharan Africa: Holding Steady », la Guinée apparaît comme un cas emblématique de cette résistance fragile : un pays riche en ressources, porté par sa bauxite, mais encore exposé aux chocs extérieurs et aux limites structurelles de son modèle économique.

Selon le FMI, la croissance de l’Afrique subsaharienne devrait se stabiliser à 4,1 % en 2025, avant une légère reprise en 2026. Cette performance, qualifiée de « stable mais fragile », traduit la capacité des économies africaines à s’adapter à un contexte mondial difficile — marqué par des conditions d’emprunt restrictives, la baisse de l’aide publique au développement et la détérioration du commerce international.

Mais le rapport prévient : cette résilience « ne peut être tenue pour acquise ». De nombreuses économies de la région restent fragilisées par des vulnérabilités budgétaires, monétaires et financières qui se renforcent mutuellement. Dans plusieurs pays, le service de la dette publique absorbe désormais plus de 20 % des recettes fiscales, limitant les marges de manœuvre budgétaires et freinant les dépenses sociales.

Les économies minières sous pression

Le FMI consacre une attention particulière aux pays exportateurs de ressources naturelles, qui, malgré leurs richesses, restent parmi les plus vulnérables du continent. La Guinée, premier producteur africain de bauxite, figure en première ligne de ce groupe à haut risque.

Le rapport note que, si les cours des métaux — notamment le cuivre, l’or et la bauxite — demeurent supérieurs à leurs niveaux d’avant-pandémie, cette embellie reste fragile et dépendante de la demande mondiale, particulièrement celle de la Chine. L’institution internationale avertit : « la croissance des économies extractives demeure volatilisée et peu inclusive, avec des revenus par habitant progressant à peine de 1 % par an ».

La dépendance budgétaire aux recettes minières, conjuguée à la faiblesse des autres secteurs productifs, rend les finances publiques guinéennes extrêmement sensibles aux variations des cours mondiaux. Ce déséquilibre structurel limite la diversification économique et accentue le risque de chocs budgétaires en cas de retournement des prix.

La croissance guinéenne tirée par la bauxite, mais peu inclusive

Le FMI souligne que la croissance guinéenne reste fortement tributaire du secteur minier, moteur principal des exportations et des recettes fiscales. Si cette dynamique a permis au pays de résister aux chocs extérieurs récents, elle n’a pas encore généré les effets d’entraînement escomptés sur le reste de l’économie.

Les gains de revenu réel par habitant demeurent modestes, tandis que les pressions inflationnistes persistent, accentuées par les importations et la hausse du coût de la vie. Par ailleurs, la dette publique, bien que jugée soutenable, mobilise une part croissante des ressources budgétaires au détriment des investissements sociaux et productifs.

Pour consolider ses fondements économiques, la Guinée doit, selon le FMI, engager une mobilisation accrue de ses recettes intérieures.

L’institution recommande de :

digitaliser le système fiscal et douanier ;

réduire les exonérations et régimes dérogatoires dans le secteur minier ;

renforcer la transparence des recettes et des dépenses publiques ;

et mieux intégrer les administrations fiscales et douanières pour limiter les fuites de revenus.

Ces réformes permettraient de créer un espace budgétaire durable, capable de financer les priorités nationales : infrastructures, santé, éducation et protection sociale.

En parallèle, le FMI appelle à une gestion prudente de la dette, en particulier des emprunts adossés aux revenus miniers, et plaide pour la publication régulière d’une stratégie à moyen terme intégrant les risques liés aux entreprises publiques et aux partenariats extractifs.

Le rapport insiste sur la nécessité pour la Guinée de mieux valoriser sa bauxite, dont elle détient les plus grandes réserves mondiales.

Le simple export du minerai brut, avertit le FMI, ne suffit plus : « Le défi est désormais de transformer localement la ressource, d’investir dans le raffinage, l’alumine et l’aluminium, et de renforcer les capacités énergétiques et logistiques.»

Cette transformation, si elle s’accompagne d’une gouvernance renforcée et d’une redistribution équitable des revenus miniers, pourrait faire de la Guinée un acteur clé de la chaîne mondiale de valeur de l’aluminium.

Entre potentialité et fragilité

Le cas guinéen illustre à la fois le potentiel et les paradoxes des économies africaines riches en ressources : une croissance soutenue par l’extraction, mais menacée par la dépendance à une seule ressource.

Pour le FMI, la voie vers une prospérité durable passe par :

la diversification de l’économie,

l’élargissement de la base fiscale,

la transparence budgétaire,

et la valorisation industrielle des ressources minières.

Autrement dit, convertir la rente de la bauxite en développement inclusif, plutôt qu’en croissance volatile. « L’Afrique subsaharienne tient bon, mais cette résilience est fragile », conclut le rapport. Pour la Guinée, ce constat sonne comme un appel : celui d’utiliser sa richesse minière non comme une béquille, mais comme un tremplin vers une économie plus équilibrée et plus juste.