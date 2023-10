Le personnel médical de l’hôpital régional de Kankan a décidé, ce vendredi 20 octobre 2023, d’arrêter le travail suite à l’arrestation du Directeur général, Dr Faremba Camara, son adjoint et plusieurs autres.

Ceux-ci sont poursuivis pour “insuffisance professionnelle” à la suite de la mort du vice-recteur chargé des études à l’Université de Kankan. Il faut rappeler que Dr Moussa Fanta Kourouma est décédé en début d’octobre, après avoir subi une intervention chirurgicale à l’hôpital régional de Kankan.

A la suite d’une plainte de la société civile, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kankan avait ordonné l’ouverture d’une enquête. Les mis en causes ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt, hier, jeudi 19 octobre 2023. Il s’agit du Directeur général, Dr Fremba Camara, de son adjoint et 5 autres médecins.

Mamoudou Aimé Césaire Condé depuis Kankan