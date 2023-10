Si jusque-là c’est principalement les anciens dignitaires qui y sont poursuivis, le président de la transition guinéenne a rappelé aux membres du gouvernement qu’ils ne sont pas exemptés de poursuites devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

C’est le porte-parole du gouvernement qui l’a rapporté dans son débriefing sur les grandes lignes du Conseil des ministres, jeudi 19 octobre 2023.

«Il n’y aura pas d’état d’âme pour qui que ce soit lorsque des malversations sont avérées et que celles-ci ne concernent pas que les contrats du gouvernement. Le président Colonel Mamadi Doumbouya a invité ses ministres à se concentrer sur le travail qui consiste à l’amélioration globale des performances et aussi à la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance et pour l’intérêt du peuple », a expliqué Ousmane Gaoual Diallo.

Par ailleurs, le ministre des Postes, télécommunications et de l’économie numérique ajoute que le colonel a invité tous les membres du gouvernement à «faire beaucoup attention à faire en sorte que tous les actes qu’ils posent» obéissent à des «principes de neutralité et d’objectivité».