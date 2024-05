Ce samedi 4 mai 2024, un incendie d’une ampleur saisissante s’est déclaré dans le marché de Kounsitel, une sous-préfecture relevant de la préfecture de Gaoual, en Guinée. Un autre drame qui suscite des inquiétudes.

À l’heure actuelle, l’étendue des dégâts et les causes de ce drame demeurent inconnues. Les occupants sont mobilisés sur place pour contenir l’incendie et évaluer les dommages.

Cet événement survient dans un contexte où les incendies sont devenus malheureusement fréquents dans les marchés et les installations stratégiques de la Guinée. Juste jeudi dernier, un incendie a ravagé un centre commercial à Madina, le plus grand centre de négoce du pays. Les pertes, estimées à plusieurs milliards de francs guinéens, ont été considérables, car le centre commercial abritait non seulement des commerces, mais aussi des bureaux de change.

Face à cette série d’incendies dévastateurs, les autorités guinéennes doivent redoubler d’efforts pour prévenir de telles catastrophes à l’avenir et assurer la sécurité des biens et des personnes.