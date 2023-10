Le directeur général de l’hôpital régional de Kankan, Dr Faremba Camara, son adjoint et plusieurs autres travailleurs de l’hôpital ont été placés sous mandat de dépôt, ce jeudi 19 octobre 2023, suite au décès de Moussa Fanta Camara, vice-recteur chargé des études à l’Université Julius Nyéreré de Kankan.

Ils sont tous poursuivis pour “insuffisance professionnelle” par la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG). Le procureur de la République près du Tribunal de première instance de Kankan, Daouda Diomandé, interrogé par Siaminfos.com, indique que les motifs de ce mandat de dépôt sont justifiés par les résultats de l’enquête menée par la police judiciaire : « Le juge d’instruction a pris la décision contre sa volonté. Au regard des résultats de l’enquête des officiers de police judiciaire, j’ai demandé qu’on les place en détention provisoire et que la procédure suive son cours normal. Mais, il a pris cette décision sans me consulter. Comme ils ont pris des avocats, on va attendre maintenant le jour du procès pour la suite de la procédure. »