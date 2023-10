Ce vendredi 20 octobre 2023, l’École régionale des Arts et Métiers (ERAM) de Coyah a été inaugurée par le Premier ministre, Bernard Goumou. L’école professionnelle à caractère d’internat a été mise en service avec des équipements modernes et toutes les commodités y afférentes.

C’est une école d’une capacité d’accueil de 1200 apprenants qui a été inaugurée par Bernard Goumou. Elle porte le nom de l’ancien ministre de l’Enseignement technique de la Formation professionnelle et de l’Emploi de 2000 à 2006, feu Ibrahima Soumah.

Cette école est composée d’un bloc administratif, de salles de classe pour la théorie, d’un centre multimédia, d’un laboratoire génie civil, d’un atelier génie électrique, d’un atelier de maçonnerie, d’un atelier de mécanique auto et machinerie lourde, d’un atelier de construction métallique et des aires de jeux, etc.

Bâtie sur plus de 40 mille mètres carrés, l’École régionale des Arts et Métiers Ibrahima Soumah (ERAM-IS) de Coyah a été construite et équipée sous financement de la Banque islamique de développement (BID) et du Budget national de développement (BND). Située à Bentourayah, préfecture de Coyah, elle permettra de booster la qualité de l’enseignement technique en Guinée, grâce à ses équipements de dernières générations.

« Sachant d’où nous venons et revoyant dans nos souvenirs quelques réalités fraîchent sur l’état et les conditions d’apprentissage des métiers dans le champ professionnel, il y avait que de la théorie. Il n’y avait pas de machines et des instruments sur lesquels les enfants pouvaient s’appliquer. Aujourd’hui, nous poussons un nouveau souffle sur la dynamique du changement prôné par son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya… », a déclaré le Premier ministre Bernard Goumou.

Il ajoute que : « Pour que la Guinée bouge, il faut que nos apprenants soient capables de s’adapter aux réalités du monde actuel. Ainsi, l’atteinte de cet idéal est l’une des priorités du chef de l’État».

Le chef du département de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Alpha Bacar Barry, explique que cette école est la 5e dans cette catégorie qui, en matière de technologie, d’enseignement, rehausse le niveau de la formation technique et professionnelle en Guinée. Il précise qu’elle permet surtout à ceux qui sont au niveau inférieur d’accéder à une formation de qualité.

« C’est une école multi niveau, polytechnique qui permet à nos enfants, nos apprenants d’avoir accès à une formation de qualité, une garantie d’emploi décent et productif. Tout ceci n’a été possible que par la bénédiction, l’accompagnement, la rigueur et le suivi du président de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya. Il a mis l’éducation au centre de ses préoccupations. Pour lui, la refondation passe nécessairement par une éducation de qualité pour nos enfants. La Guinée ne sera une République pérenne et équitable que si ses enfants ont accès à une éducation de qualité parce que c’est à travers elle seule qu’on peut assurer une certaine équité au niveau du développement », ajoute-t-il tout en annonçant, par la même occasion, l’inauguration dans les prochains jours de l’École régionale des Arts et Métiers de Dabola.

Étaient également présents à cette cérémonie, le secrétaire général à la Présidence, le général Amara Camara et le directeur de cabinet à la présidence Djiba Diakité ainsi que plusieurs cadres du ministère de l’enseignement technique, le gouverneur de la région administrative de Kindia, le préfet de Coyah et le président de la délégation spéciale de Maneyah.