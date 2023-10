La structure Sabou prod a animé un point de presse ce vendredi 20 Octobre 2023 au chapiteau By Issa. Objectif parlé de la tenue du double concert géant du rappeur franco congolais Niska à Conakry, prévu ce soir au chapiteau et le 21 octobre 2023 au stade général Lansana conté de Nongo.

Arrivé nuitamment dans la soirée du jeudi à vendredi, l’auteur de l’album “Mr Sal” a bénéficié d’un accueil chaleureux à l’aéroport international de Ahmed Sékou Touré de Conakry. Cet après-midi, l’artiste et la structure organisatrice étaient face à la presse.

“Niska est le choix de tout un peuple, de la jeunesse guinéenne, après un sondage réalisé sur nos canaux. On vous promet un show de taille” a laissé entendre la co-fondatrice de la structure Sabou Prod, Saran Cissoko.

Georges Stanislas Malif Dinga-Pinto alias Niska, auteur des titres à succès comme “méchant” avec Ninho, “médicament” avec Booba, “Sapé comme jamais” avec Gim’s et de l’album “Commando” se réjouit de l’accueil chaleureux qu’il a bénéficié et promet d’offrir un show de taille au public mélomanes guinéen.

“J’ai senti beaucoup d’amour de la part du peuple guinéen. Depuis 2018, on devait venir, mais il y a eu des imprévus. Aujourd’hui, on est là et on va faire le show. Vous connaissez le Sharo”, a rassuré le rappeur Niska.

L’artiste Niska partage de très bons rapports avec ses confrères guinéens. Il est aussi un grand admirateur de l’artiste Sekouba Bambino.

Par ailleurs l’artiste Niska et la structure Sabou prod prévoient aussi une activité humanitaire dans laquelle il vont offrir des vivres à des personnes nécessiteuses .

À noter que le concert de ce soir a déjà débuté au Chapiteau by Issa et le second est prévu demain samedi 21 octobre 2023 prochain au Stade général Lansana conté de Nongo.