Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba a été appelé à la barre ce mercredi 19 octobre 2022, devant le tribunal délocalisé de Dixinn. Son avocat a réagi après le renvoi de l’audience, suite aux explications de son client.

Me Lancinet Sylla, l’un de ses avocats est convaincu de la sincérité de son client qui a commencé par la genèse du CNDD et les fameuses recrues soupçonnées d’avoir participé aux massacres du 28 septembre 2009.

«Vous avez suivi avec moi et vous avez compris que c’est un accusé sincère qui a pris la parole. Il est en train de dire la vérité, rien que la vérité. Il a relevé ce que fut la genèse du CNDD, comment ils ont pris le pouvoir et quel a été son exploit personnel qui a permis au président Dadis, d’accéder au pouvoir. Il a eu également à expliquer comment il a été ségrégué, marginalisé. On l’appelle aide de Camp, alors qu’il était plus associé à quoi que ce soit. Il était mis à l’index. Tout se passait sans lui, mais néanmoins, il s’est accroché. Vous avez compris également à travers sa narration, qu’il y a eu des recrues gérées spécifiquement par le président Dadis, Ngolo Sangaré et Bienvenu Lamah. Vous avez compris que Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba est sincère et déterminé à dire la vérité. C’est ce qu’on a dû comprendre. À travers ses explications, chercher à faire tomber l’étiquette qu’on a voulu lui coller, puisque les un et les autres ont eu à se décharger sur lui. À un moment donné, il avait fui le pays pour des raisons de sécurité, alors, ses co-accusés ont mis cette situation à profit, pour le charger et la vérité va jaillir. Soyons là, à la prochaine audience, pour connaître ce qui c’était réellement passé le 28», a déclaré l’avocat.

L’audience a été renvoyée pour le lundi 24 octobre prochain. Ce jour, Toumba Diakité donnera sa version sur les massacres du 28 septembre 2009. D’ailleurs, la partie civile est pressée d’entendre la version des faits de l’ancien aide de Camp de Moussa Dadis Camara.

Nous-y reviendrons…