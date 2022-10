Le commandant de la gendarmerie nationale a fait un tour sur l’axe Leprince, ce jeudi 20 octobre, théâtre de violences entre manifestants et forces de sécurité, suite à la manifestation déclenchée par le FNDC. Avec un ton rassurant, le général Balla Samoura a affirmé que les zones traversées (Kagbélen-Bambéto), sont sous contrôle.

«Je suis juste de passage pour voir un peu le bon fonctionnement du dispositif de prévention, qui a été lancé depuis hier soir. Si le dispositif fonctionne effectivement en fonction des consignes. Et je suis en train de constater que les forces de police et de la gendarmerie sont en train de se comporter en bon professionnel », a rassuré le haut commandant de la gendarmerie nationale.

L’autre constat est que, poursuit l’officier, «la population sur l’axe est fortement intimidée à travers les propagandes sur les médias, fortement terrorisée. Donc on est obligé de prendre nos responsabilités, les rassurer que nous sommes ici, tant qu’il y a le minimum de menaces sur leur sécurité, on sera à leur côté. Nous constatons n’eut été ces propagandes d’intimidation et de menaces contre leur vie et leur insécurité, que tout se passe à merveille sur l’axe», a-t-il souligné.

«Cette population vivant sur l’axe aujourd’hui fait pitié, parce que fortement terrorisée, ne sait plus quoi faire… C’est ce qui fait que nous sommes obligés de maintenir notre présence sur l’axe, pour que cette population ne se sente pas exclue de la bonne vie que tout guinéen souhaiterait », a exprimé Balla Samoura.