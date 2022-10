Le grand ‘’déballage’’ fait par Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, lors de sa première comparution dans le dossier 28 septembre, démontre qu’il n’est nullement coupable des tueries effectuées au stade sen 2009, d’après Me Paul Yomba Kourouma, avocat de l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara.

Toumba Diakité avait été présenté comme un ‘’mystère’’, selon son avocat. Mais après ce passage devant le juge, le peuple de Guinée a été édifié, a fait croire Me Paul Yomba. L’avocat estime que son client a par ailleurs aidé les juges dans la prise de décision : «Le bourreau devait être recherché ailleurs, parce qu’en lieu et place de ce bourreau Toumba Diakité n’a été qu’un sauveur.»

Au cours de son exposé en face du juge audiencier, monsieur Diakité a demandé à Moussa Dadis, de demander pardon au peuple de Guinée : «C’est en toute connaissance qu’il l’a dit. Parce qu’il va rentrer dans le grand déballage. Les responsabilités personnelles, individuelles, parce que cette fois-ci il n’est pas question de responsabilité morale. Il n y a pas à dire j’assume parce que je suis chef d’Etat.»

Pour finir, l’avocat de Toumba Diakité a demandé aux autorités judiciaires de mettre son client en sécurité afin d’éviter le pire : «Nous estimons qu’il est nécessaire de renforcer la sécurité de Toumba Diakité. Cela s’impose avec beaucoup d’acuité, parce qu’il va faire l’autopsie de tous les accusés, il va balayer d’un revers de la main tous les démentis, toutes les stratégies de délégation mises sur pieds. Donc désormais il devient l’opposant de tous contre soi. Et pour la manifestation de la vérité, il a non seulement besoin d’être managé et de renforcer d’avantage sa sécurité. Parce que tout est désormais possible.»