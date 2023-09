Dans le cadre de la session annuelle de formation des formateurs, une rencontre d’échanges visant à harmoniser les points de vue sur le système de formation dans les Écoles Normales d’Instituteurs (ENI), le Centre d’Éducation à l’Environnement et au Développement (CEED) et l’École Nationale de l’Éducation Physique et du Sport (ENEPS) a été lancée le mardi 19 septembre 2023 à l’ENI de Mamou. Cette initiative émane du ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, à travers la Direction Nationale de la Formation et du Perfectionnement des Personnels Enseignants (DNFPPE).

La session a été ouverte par le Dr. Alassane Baldé, Directeur national de la Formation et du Perfectionnement des Personnels Enseignants, qui a souligné l’importance de la mise à niveau périodique des enseignants, en particulier en revisitant la formation initiale. Depuis juillet 1998, d’énormes progrès ont été réalisés en renforçant les compétences grâce à la mise en place de dispositifs de formation, avec le soutien de divers partenaires techniques et financiers. Cela a constitué un tremplin significatif vers la professionnalisation souhaitée par le ministère et la DNFPPE.

Cependant, il a également été noté que les défis liés à la gestion de ce dispositif de formation, y compris les outils, subsistent. C’est pourquoi la session annuelle de formation continue des formateurs des ENI, du CEED et de l’ENEPS revêt une importance particulière et est inscrite de manière récurrente dans le calendrier des activités.

Le Dr. Baldé a souligné : “En tant que formateurs, nous comprenons l’importance de mettre régulièrement à jour nos connaissances. Cette session ne doit pas être perçue comme un simple atelier de plus, mais plutôt comme une opportunité de renforcer la formation initiale des enseignants et des éducateurs. Cette noble ambition devrait reposer sur une éducation fondamentale, performante et récurrente, visant à former des enseignants compétents et de qualité, dont les aînés sont le modèle.”

Lors de la cérémonie d’ouverture, Mamady Kandia Keita, chef de cabinet du gouvernorat et représentant du Gouverneur de la région, a salué la tenue de cette session de formation. Il a noté que la formation continue, ou l’apprentissage tout au long de la vie, est devenu une notion récurrente de nos jours. Il a souligné l’importance des bénéfices attendus de cette dynamique, largement véhiculés par les discours dominants.

Il a ajouté : “Cette session de formation continue des formateurs est essentielle pour le développement des compétences professionnelles des formateurs. J’espère que vous ferez de cette rencontre une véritable session de formation basée sur une approche participative, exploitant les précieuses expériences professionnelles et personnelles pour assurer une productivité optimale.”

Pendant une période de cinq jours, environ cinquante cadres issus des douze institutions relevant de la DNFPPE auront l’opportunité de renforcer leurs compétences dans la gestion du dispositif de formation. Ils participeront à des sessions d’enseignement de modules de didactique spécifiquement adaptés aux besoins de chacune de ces douze institutions. Parmi ces institutions figurent le CEED, l’ENEPS ainsi que les ENI de Boké, Conakry, Dubréka, Faranah, Guéckédou, Kankan, Kindia, Labé, Mamou et N’Zérékoré.

La rencontre promet d’apporter des perspectives nouvelles et de renforcer la qualité de la formation des enseignants et des éducateurs dans ces institutions, contribuant ainsi à l’amélioration globale du système éducatif en Guinée.