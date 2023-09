Après le vice-président de la République populaire de Chine Han Zheng, le chef de la transition guinéenne s’est aussi entretenu avec la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à New York en marge de l’assemblée générale de l’ONU. Au sortir de cette rencontre, la rwandaise Louise Mushikiwaboi a donné son impression sur la conduite de la transition guinéenne.

Selon elle, la Guinée est “bon exemple” parmi les pays en transition en Afrique de l’Ouest. «Nous avons des experts de l’OIF qui travaillent en Guinée aux côtés des guinéens qui sont en train de reconstruire le pays. Nous allons continuer cet accompagnement jusqu’aux prochaines élections. Dans l’évaluation de l’OIF, la Guinée est un des pays qui avancent le mieux. Les engagements du Chef de l’Etat et du pays par rapport à l’OIF sont respectés.

C’était important d’encourager le chef de l’Etat à continuer sur cette visée. Nous avons beaucoup de crises politiques et sécuritaires en Afrique de l’Ouest, c’est important pour l’OIF de pouvoir accompagner un État qui nous donne l’impression d’être un État qui s’en sortira. Évidemment, il y a encore un chemin à faire, mais cet accompagnement de l’OIF va continuer», a rassuré Louise Mushikiwabo.

Poursuivant, elle a ajouté: «Le Président (Colonel Mamadi Doumbouya, ndlr) me donne l’impression d’un homme sincère, c’est vrai que c’est notre première rencontre, mais je l’ai suivi depuis un an ce qu’il dit et ce qu’il fait. Pour une organisation comme la nôtre, c’est important de pouvoir compter sur des dirigeants qui font des efforts pour suivre leurs engagements. Ce n’est pas facile, mais, pour moi, en l’écoutant, il me donne l’impression d’un homme qui dit ce qu’il pense de manière sincère».