L’avocat de 44 ans, devenu le principal opposant à Vladimir Poutine depuis l’assassinat de Boris Nemtsov en 2015, aurait été empoisonné, selon sa porte-parole.

L’opposant politique russe Alexeï Navalny a été hospitalisé, jeudi 20 août, après avoir été empoisonné, selon sa porte-parole qui s’est exprimée sur Twitter. Il est désormais inconscient, dans un état grave et a été placé dans une unité de soins intensifs de l’hôpital d’Omsk, en Sibérie, selon l’agence de presse d’Etat TASS.

Navalny était dans un vol rejoignant Moscou depuis Tomsk, une ville de Sibérie, quand son état de santé s’est subitement dégradé. « Alexeï a été empoisonné, intoxiqué », et « se trouve désormais en soins intensifs », a écrit sa porte-parole, Kira Iarmich.

« L’avion a fait un atterrissage d’urgence à Omsk. (…) Nous supposons qu’Alexeï a été empoisonné avec quelque chose de mélangé dans son thé. C’est la seule chose qu’il a bue depuis le matin. Les médecins disent que la toxine a été absorbée plus rapidement par le liquide chaud », a poursuivi Mme Iarmich, qui précise que M. Navalny a été placé sous respirateur artificiel. « Nous avons exigé que la police vienne à l’hôpital », a-t-elle ajouté.

Une plainte a été déposée

Publicité

Des images diffusées par les membres de son équipe ont montré M. Navalny, 44 ans, évacué sur une civière sur le tarmac de l’aéroport d’Omsk. L’avion dans lequel il se trouvait, qui reliait Tomsk, en Sibérie occidentale, à Moscou, a dû faire un atterrissage d’urgence après que l’état de santé du dirigeant de l’opposition se soit subitement dégradé. Dans une autre vidéo, tournée à bord de l’avion, on peut entendre des râles de douleur venant de sa place.

Son plus proche lieutenant, Leonid Volkov, a confirmé au Monde qu’une plainte avait été déposée au Comité d’enquête, à Moscou, pour des faits d’empoisonnement. La police et des membres du Comité d’enquête, chargé des importantes affaires criminelles, sont arrivés à l’hôpital d’Omsk, a annoncé Mme Iarmich. Selon M. Volkov, les médecins tardent désormais à transmettre les premiers résultats d’analyses.

Viatcheslav Guimadi, le directeur juridique du Fonds de lutte contre la corruption de M. Navalny, a écrit sur Twitter qu’il n’y avait « aucun doute que Navalny a été empoisonné pour ses activités et ses positions politiques ».

Il a réclamé l’ouverture d’une enquête pour « tentative d’assassinat sur une figure publique ». Alexeï Navalny était à Tomsk pour son travail, a ajouté Kira Iarmich au micro de la radio Echo de Moscou.

Interpellations et pressions régulières

Principal opposant au président Vladimir Poutine depuis l’assassinat de Boris Nemtsov en 2015, cet avocat de 44 ans, dont les publications anticorruption sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, a déjà souffert d’attaques physiques dans le passé. Il avait eu notamment les yeux aspergés par un produit désinfectant à la sortie de son bureau en 2017. Lors de l’une de ses dernières détentions, à l’été 2019, Navalny avait également accusé le pouvoir de l’avoir empoisonné, après l’apparition inexpliquée d’un gonflement des paupières et de multiples abcès au cou, au dos, au torse et aux coudes. Mme Iarmich a assuré être « sûre que la même chose est arrivée aujourd’hui ». « Ce sont des symptômes différents, manifestement un autre produit », a-t-elle précisé.

M. Navalny, ses partisans et leurs familles font régulièrementl’objet d’interpellations, de perquisitions et de pressions policières dans toute la Russie. Navalny a par ailleurs purgé de nombreuses peines de prison ces dernières années pour avoir organisé des manifestations, au point que la Cour européenne des droits de l’homme condamne ses placements en détention de 2012 et 2014 qu’elle a jugés politiquement motivés.

Source: Le Monde